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Новости Одессы и Одесской области

Захватывающее зрелище: одессит заметил в небе над нацпарком спутники Илона Маска

Захватывающее зрелище: одессит заметил в небе над нацпарком спутники Илона Маска

Одесский эколог Иван Русев подсмотрел в Национальном парке “Тузловские лиманы” завораживающую картину.

Примерно в пять утра, любуясь заревом и звездами с наблюдательной вышки, он увидел в небе необыкновенное явление.

Впечатлениями от увиденного поделился на своей странице в facebook.

Как отметил Иван Русев, над его головой пролетело 18 ярко светящихся спутников. Причем их было отчетливо видно в небе минут 15.

“С северо-запада на юго-восток они двигались от одного до другого небесного горизонта видимости, друг за другом “гуськом”, строго на одинаковом расстоянии, – описал он увиденное. – Это было захватывающее зрелище, которое мне не приходилось наблюдать никогда раньше”.

Эколог предполагает, что это спутники, запущенные в рамках технологического спецпроекта Starlink Илона Маска. Как пояснил Иван Русев, Starlink — проект системы околоземных спутников. Его разрабатывает компания SpaceX, чтобы создать бесплатный или дешевый высокопроизводительный спутниковый интернет-канал связи и технических передатчиков сигнала.

Одессит считает, что ему попалась на глаза часть спутников, которые запустили этой весной.

Он отметил, что, к сожалению, фотографии сделать не получилось, так как было темно. Зато поделился снимками восхода солнца над морем и живописных пейзажей Тузловской Амазонии, сделанными чуть позже на рассвете.

Эколог показал фото Тузловской Амазонии на рассвете

Эколог показал фото Тузловской Амазонии на рассвете

В свою очередь, подписчики эколога опубликовали под постом фото летящих в небе спутников, которые еще называют “поездом” Маска.

На снимке пользователя соцсети видно, как выглядит т.н. "поезд" Илона Маска

На снимке пользователя соцсети видно, как выглядит т.н. “поезд” Илона Маска

Фото: Иван Русев, facebook

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