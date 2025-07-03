Ключевые моменты:

Заявления о захвате Одессы — информационное давление, а не реальная угроза.

ВСУ уничтожили половину десантных кораблей РФ, а линия фронта слишком далека.

Побережье Одессы усилено: дроны, артиллерия, оборонные системы.

Без удара с суши десант невозможен, а прорыв через Днепр — без перспектив.

Цель РФ — навязать Украине меморандум, используя угрозу Одессы.

Недавно аналитик Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на анонимные источники заявил, что главной целью РФ является захват Одессы, которую Путин считает «исторически русским городом».

Однако в реальности никаких условий для реализации заявлений по захвату Одессы нет, считает Андрей Рыженко. ВСУ уничтожили половину российских десантных кораблей, с помощью которых это можно было бы сделать. Кроме того, противник был вытеснен из нашей части акватории Черного моря. Десант без наземной поддержки невозможен, а прорыв через Днепр — нереален

«Количество десантных кораблей РФ уменьшено вдвое, наше побережье усилено, есть беспилотные системы, высокоточная артиллерия. Без удара с суши десант невозможен, а для прорыва через Днепр у них тоже нет никаких перспектив», — рассказал Андрей Рыженко в эфире марафона «Єдині новини».

Он назвал подобные заявления способом давления, чтобы склонить Украину к подписанию российского меморандума.

А зачем российскому диктатору наш город на самом деле, можно прочитать в нашей статье: Зачем путину Одесса: почему он грезит городом и разрушает его (видео)