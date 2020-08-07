Задержание педофила и пожар на даче: чрезвычайные новости Одессы и области 7 августа

В Одессе и Одесской области в пятницу, 7 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В пгт Великодолинское Овидиопольского района горела дача. Пожар ликвидировали, однако от огня пострадала женщина.
- В Одессе утилизировали партию контрафактных футбольных мячей. На них была символика Чемпионата по футболу Евро-2020 и УЕФА.
- В Одесской поймали гражданина Беларуси, которого разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей. Также он распространял детскую порнографию.