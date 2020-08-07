В Одесской области поймали педофила из базы розыска Интерпола

В Одесской поймали гражданина Беларуси, которого разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей. Также он распространял детскую порнографию.

33-летний злодей был в международном розыске.

В Одесской области он работал на детских аттракционах, поэтому имел непосредственный доступ к детям. В связи с этим белоруса проверяют и на предмет совершения преступлений в Украине. В дальнейшем его отдадут правоохранительным органам Беларуси.

Об этом сообщили в Департаменте по борьбе с торговлей людьми Нацполиции Украины.

Фото: Нацполиция Украины