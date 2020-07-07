Задержание банды преступников и затопленные усадьбы: что чрезвычайного произошло в Одессе 7 июля?

В Одесской области во вторник, 7 июля, ливень затопил усадьбы жителей сел и электровоз врезался в служебное помещение.
- В Одесской области дожди затопили частные усадьбы. Спасатели за ночь откачали воду из четырех частных домовладений.
- Печерский районный суд Киева решил поместить под стражу подполковника СБУ из Одессы, который занимался вымогательством и руководил преступной группировкой.
- В Одесской области электровоз врезался в служебное помещение. Инцидент произошел на станции Чернолесская.
- Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническую организованную группировку, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона.