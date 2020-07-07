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В Одесі затримали учасників злочинного угруповання, які викрадали людей (відео)

В Одесі затримали учасників злочинного угруповання, які викрадали людей (відео)

Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Співробітники ЦСО «А» СБУ затримали чотирьох організаторів банди під час спроби викрадення людини.

За попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 мешканців обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.

За оперативною інформацією, діяльність групи контролював «злодій у законі» на прізвисько «Лоту Гулі», який переховується закордоном від українського правосуддя.

Співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку учасниками банди викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували «вибити» з потерпілого гроші.

У ході слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу.

#СБУ затримала учасників угруповання «Лоту Гулі», які викрадали людей і підривали громадський спокій в Одесі (відео)

Gepostet von Управління Служби безпеки України в Одеській області am Dienstag, 7. Juli 2020

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: пресслужба

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