Попался на вымогательстве: суд в Киеве арестовал офицера СБУ из Одессы

Печерский районный суд Киева решил поместить под стражу подполковника СБУ из Одессы, который занимался вымогательством и руководил преступной группировкой.

Его взяли под стражу в зале суда и назначили альтернативу аресту – 9,7 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что есть потерпевший, у которого сотрудник спецслужбы требовал 250 тыс долларов за неразглашение информации о гибели некоего народного депутата, имя которого в сообщении ГБР не называют. Информация эта могла навредить фигуранту. В случае отказа платить участники ОПГ угрожали расправой как самому потерпевшему, так и его семье.