Задержан интернет-провокатор в Одессе: продавал «липовые» удостоверения журналиста и дискредитировал ВСУ

Одессит призвал к срыву мобилизации и дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области.

Злоумышленником оказался одессит, который еще до начала полномасштабного вторжения зарегистрировал существовавшую только «на бумаге» общественную организацию и одноименный журнал. Впрочем, печатное издание не имело редакции и тиража, а использовалось исключительно для «прикрытия» подрывной деятельности.

По данным следствия, после 24 февраля 2022 года фигурант распространял в популярных соцсетях пророссийские нарративы от имени «редколлегии журнала», якобы выражающего мнение жителей Одессы.

В своих публикациях он активно продвигал враждебные тезисы о «гражданской войне в Украине, спровоцированной третьими силами».

Кроме того, он разместил на собственном телеграмм-канале объявление, в котором «недорого» предлагал удостоверение журналистов его «издания». В ходе обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружены компьютеры и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. Интернет-провокатору грозит до 10 лет лишения свободы.

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Фото: Управление СБУ в Одесской области