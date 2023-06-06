Новости Одессы и Одесской области

Задержан интернет-провокатор в Одессе: продавал «липовые» удостоверения журналиста и дискредитировал ВСУ

Задержан интернет-провокатор в Одессе: продавал «липовые» удостоверения журналиста и дискредитировал ВСУ

Одессит призвал к срыву мобилизации и дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области.

Злоумышленником оказался одессит, который еще до начала полномасштабного вторжения зарегистрировал существовавшую только «на бумаге» общественную организацию и одноименный журнал. Впрочем, печатное издание не имело редакции и тиража, а использовалось исключительно для «прикрытия» подрывной деятельности.сбу

По данным следствия, после 24 февраля 2022 года фигурант распространял в популярных соцсетях пророссийские нарративы от имени «редколлегии журнала», якобы выражающего мнение жителей Одессы.

В своих публикациях он активно продвигал враждебные тезисы о «гражданской войне в Украине, спровоцированной третьими силами».

Кроме того, он разместил на собственном телеграмм-канале объявление, в котором «недорого» предлагал удостоверение журналистов его «издания». В ходе обыска по адресу жительства злоумышленника обнаружены компьютеры и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности. Интернет-провокатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: подрыв Каховской ГЭС: хронология событий и последствия.

Фото: Управление СБУ в Одесской области

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить