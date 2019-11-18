Задавил насмерть: водитель внедорожника влетел в людей на трассе под Одессой

Авария произошла на трассе Киев-Одесса, близ села Старые Маяки, что в Ширяевском районе.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Там 52-летний водитель грузовика остановился в крайней левой полосе, чтобы поменять лопнувшее колесо. Ему вышел помочь 41-летний пассажир фуры.

В это время по автодороге двигался внедорожник под управлением 39-летнего автомобилиста. Водитель ехал на всех парах и не увидел людей на дороге впереди.

Он заметил пешеходов слишком поздно, в итоге влетел в них с разгону на своем авто. Водитель и пассажир грузовика погибли на месте от полученных травм.

По предварительным данным правоохранителей, автомобилист, сидящий за рулем внедорожника, превысил скорость и не справился с управлением. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

Фото: ГУНП в Одесской области

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