fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Задавил насмерть: водитель внедорожника влетел в людей на трассе под Одессой

Задавил насмерть: водитель внедорожника влетел в людей на трассе под Одессой

Авария произошла на трассе Киев-Одесса, близ села Старые Маяки, что в Ширяевском районе.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Там 52-летний водитель грузовика остановился в крайней левой полосе, чтобы поменять лопнувшее колесо. Ему вышел помочь 41-летний пассажир фуры.

В это время по автодороге двигался внедорожник под управлением 39-летнего автомобилиста. Водитель ехал на всех парах и не увидел людей на дороге впереди.

Он заметил пешеходов слишком поздно, в итоге влетел в них с разгону на своем авто. Водитель и пассажир грузовика погибли на месте от полученных травм.

По предварительным данным правоохранителей, автомобилист, сидящий за рулем внедорожника, превысил скорость и не справился с управлением. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения.

Фото: ГУНП в Одесской области  

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить