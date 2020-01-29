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Новости Одессы и Одесской области

За зґвалтування 9-річного хлопчика 63-річний мешканець Одещини проведе за ґратами 11 років

За зґвалтування 9-річного хлопчика 63-річний мешканець Одещини проведе за ґратами 11 років

За принципової позиції ювенальних прокурорів обласної прокуратури 63-річного мешканця Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Повноцінний та дієвий захист прав дітей та неухильне дотримання Закону у сфері охорони дитинства перебуває під постійним контролем органів прокуратури Одеської області.

Так, за принципової позиції ювенальних прокурорів обласної прокуратури 63-річного мешканця Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Вироком Ізмаїльського міськрайонного суду зловмисника засуджено до 11 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідством встановлено, що у липні минулого року чоловік вчинив дії сексуального характеру стосовно 9-річного хлопчика, який прийшов порибалити на став поблизу свого села. 

Фото: gordonua.com

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