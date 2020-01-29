За зґвалтування 9-річного хлопчика 63-річний мешканець Одещини проведе за ґратами 11 років

За принципової позиції ювенальних прокурорів обласної прокуратури 63-річного мешканця Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.
Повноцінний та дієвий захист прав дітей та неухильне дотримання Закону у сфері охорони дитинства перебуває під постійним контролем органів прокуратури Одеської області.
Так, за принципової позиції ювенальних прокурорів обласної прокуратури 63-річного мешканця Одещини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини.
Вироком Ізмаїльського міськрайонного суду зловмисника засуджено до 11 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).
Слідством встановлено, що у липні минулого року чоловік вчинив дії сексуального характеру стосовно 9-річного хлопчика, який прийшов порибалити на став поблизу свого села.
Фото: gordonua.com
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