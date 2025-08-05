Ключевые моменты:
- Автомобиль BMW простоял на платной стоянке в Аркадии 209 дней
- Общая сумма к оплате за этот период составляет 502 750 гривен
История парковки
Мужчина оставил свой автомобиль на платной парковке в торговом центре Gagarinn Plaza в Аркадии. В течение 209 дней он не возвращался за машиной. Согласно тарифам частной парковки, значительно превышающим стандартные 30 гривен в час в городе, накопился долг в более чем полмиллиона гривен.
В соцсетях распространяется видео, на котором одессит рассказывает о ситуации и отмечает, что пока не знает, как сможет оплатить такую сумму. Стоимость парковки на частных площадках Аркадии часто выше среднегородской, что и привело к значительным финансовым последствиям для владельца BMW.
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