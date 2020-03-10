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Новости Одессы и Одесской области

За паління школярки на території школи її мати заплатить штраф в розмірі 850 гривень

За паління школярки на території школи її мати заплатить штраф в розмірі 850 гривень

Суд притягнув мати до відповідальності через те, що її донька курила на території школи.

Про це повідомляє пресслужба Приморського районного суду м. Одеси.

Приморський районний суд м. Одеси розглянув матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності матері шістнадцятирічної школярки відповідно до частини 1 статті 184 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Відповідно до адміністративних матеріалів правопорушниця ухилялася від виконання своїх батьківських обов’язків по вихованню доньки, в результаті чого, остання курила тютюнові вироби на території навчального закладу.

Вчинення даного адміністративного правопорушення тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За результатами повного та всебічного судового розгляду було винесено рішення про визнання даної особи винною у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 КУпАП, та призначити їй адміністративне покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Варто зазначити, що постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня її винесення.

Фото ілюстративне: fullhdoboi

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