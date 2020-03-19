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Новости Одессы и Одесской области

За незаконне звільнення працівників під час карантину керівникам загрожує штраф до 51 тис грн

За незаконне звільнення працівників під час карантину керівникам загрожує штраф до 51 тис грн

Крім штрафу, за незаконне звільнення може загрожувати позбавлення права обіймати певні посади або виправними роботами на строк до 2 років.

Про це заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе заявив в коментарі Цензор.НЕТ, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, в разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію за статтею 172 ККУ (Грубе порушення законодавства про працю).

“Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 51 000 гривень). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років , або покарати виправними роботами на строк до двох років “, – сказав Максим Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції також нагадав про статтю 173 ККУ Грубе порушення угоди про працю).

“Коли людину беруть на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації “, – розповів  Максим Цуцкірідзе.

Заступник голови Нацполіції запевнив, що правоохоронці будуть оперативно реагувати на порушення трудового законодавства і притягати порушників до кримінальної відповідальності.

Фото: 24 Канал

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