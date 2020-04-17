За незаконне знесення бази відпочинку на Одещині чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

За клопотанням прокурорів прокуратури Одещини організатора умисного знищення майна однієї з баз відпочинку в смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, взято під варту.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

За версією слідства, на початку квітня місцевий підприємець, з метою звільнення земельної ділянки площею 0,08 га, замовив знесення будівлі, що розташована на території сусідньої бази відпочинку. Внаслідок таких протиправних дій одне з приміщень турбази зруйновано повністю.

За вказаним фактом організатору даного злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.

Затриманому на місці скоєння правопорушення водію фронтального навантажувача, який і здійснював роботи з демонтажу, правоохоронцями також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції.

За цей злочин законом передбачено до 10 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Прокуратура в Одеській області

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