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Новости Одессы и Одесской области

За незаконне знесення бази відпочинку на Одещині чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

За незаконне знесення бази відпочинку на Одещині чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

За клопотанням прокурорів прокуратури Одещини організатора умисного знищення майна однієї з баз відпочинку в смт. Затока, м. Білгород-Дністровський, взято під варту.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

За версією слідства, на початку квітня місцевий підприємець, з метою звільнення земельної ділянки площею 0,08 га, замовив знесення будівлі, що розташована на території сусідньої бази відпочинку. Внаслідок таких протиправних дій одне з приміщень турбази зруйновано повністю.

За вказаним фактом організатору даного злочину повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України.

Затриманому на місці скоєння правопорушення водію фронтального навантажувача, який і здійснював роботи з демонтажу, правоохоронцями також повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Білгород-Дністровського відділу поліції.

За цей злочин законом передбачено до 10 років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Прокуратура в Одеській області

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