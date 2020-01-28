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Новости Одессы и Одесской области

За екскерівника поліції в Одеській області Дмитра Головіна внесли заставу у пів мільйона гривень

За екскерівника поліції в Одеській області Дмитра Головіна внесли заставу у пів мільйона гривень

За підозрюваного в розкраданні речових доказів колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна внесли заставу в розмірі 525 500 гривень.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на адвоката Головіна, Миколу Стоянова.

– Застава внесена третьою особою… Наша апеляційна скарга на запобіжний захід не те, щоб не розглянута – навіть не призначена дата слухання. У таких випадках, з урахуванням того, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду прямо прописав необхідність заміни на більш суворий запобіжний захід у разі несплати застави (взяття під варту і утримання в слідчому ізоляторі), то це був єдиний вихід з ситуації, що склалася до розгляду апеляційної скарги, – заявив захисник.

Раніше Вищий антикорупційний суд змінив Головіну запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в 525,5 тисяч гривень. У той же день (17 січня) була подана апеляційна скарга на це рішення. Згідно із законом, відводиться три дні на розгляд скарги, але за даними Стоянова, один із суддів колегії, яка має розглядати, перебуває на лікарняному.

Заставу внесли на п’ятий день після рішення ВАКС. Адвокат відмовився уточнити, хто саме вніс кошти, посилаючись на таємницю слідства.

Сам Дмитро Головін також не став називати свого заставодавця на прохання УП, пославшись на ризик покарання за розголошення персональних даних.

Фото: 24 Канал

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