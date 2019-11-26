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Новости Одессы и Одесской области

За что сожгли семейный автомобиль главному таможеннику Одессы: версии

За что сожгли семейный автомобиль главному таможеннику Одессы: версии

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 ноября.

Неизвестный, перебравшись через ограждение, прокрался на закрытую стоянку одесской таможни. Он подошел к припаркованному там автомобилю Skoda Octavia, бросил зажигательную смесь в бутылке и убежал.

Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи также видно, как вспыхнула машина и практически сгорела дотла.

Об этом сообщил  на своей странице в Facebook глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

По его словам, авто принадлежит семье и.о. начальника одесской таможни Игоря Резника. Максим Нефедов считает, что это злонамеренный акт каких-то “неуловимых мстителей”.

Так, к примеру, по его мнению, инцидент можно связать с тем, что совсем недавно в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на 300 тысяч долларов. Не исключает и то, что это может быть связано с протоколами на 5,7 миллинов гривен по четырем авто BMW, которые также на днях составили в ведомстве.

Впрочем, есть еще немало версий.

“Кому это может быть выгодно? – рассуждает Максим Нефедов. – Вариантов масса – от американских контрабандистов и до некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой с мошенническими схемами. Борьба с контрабандой – это война”.

Фото: Facebook Максима Нефедова

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