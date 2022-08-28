За август из Одесских портов экспортировали миллион тонн продовольствия

За период с 1 августа, когда было отправлено первое судно по «зерновому коридору», из разблокированных украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» уже экспортировано 1 млн тонн агропродукции.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

За это время из 3 портов вышли 44 судна, пунктами назначения которых являются 15 стран мира.

Менее чем за месяц первый миллион тонн украинского продовольствия в рамках «зерновой инициативы» отправлен на экспорт. Для сравнения практически столько же агропродукции суммарно было экспортировано автотранспортом за период с марта этого года,

— так прокомментировал это достижение министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он также отметил, что для экспорта прошлогоднего и урожая этого года Украине нужно выйти на перевалку не менее 3 миллионов тонн в месяц из трех портов Большой Одессы.

Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за сотрудничество. Надеюсь, что мы вместе не только сохраним существующую динамику, но существенно увеличим объемы перевалки,

— сказал министр.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

1 августа 2022 года, из порта Одессы вышел первый зерновоз в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания.