За $10 тысяч обещал облегчить службу: в Одесской области на взятке попался военком

Сотрудник одного из военкоматов Одесской области требовал от родственницы солдата 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал перевести военнослужащего в «небоевое подразделение» с последующим увольнением.

43-летний работник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области пообещал родственнице военнослужащего, что за 10 тысяч долларов США поспособствует , чтобы ее племянника перевели из боевого подразделения в другую воинскую часть, а затем признали непригодным и уволили с военной службы. Вымогатель пригрозил, что в случае отказа, военнослужащего отправят на передовую.

Волнуясь за жизнь своего племянника, женщина согласилась и во время следующей встречи передала сотруднику военкомата оговоренную сумму.

По месту работы и проживания правонарушителя были проведены санкционированные обыски.

Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

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