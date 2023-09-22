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За $10 тисяч обіцяв полегшити службу: на Одещині на хабарі попався військком

За $10 тисяч обіцяв полегшити службу: на Одещині на хабарі попався військком

Співробітник одного з військкоматів на Одещині вимагав від родички солдата 10 тисяч доларів. За цю суму він обіцяв перевести військовослужбовця до “небойового підрозділу” з наступним звільненням.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

43-річний працівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області пообіцяв родичці військовослужбовця, що за 10 тисяч доларів США сприятиме, щоб її племінника перевели з бойового підрозділу в іншу військову частину, а потім визнали непридатним та звільнили з військової служби. Вимагач пригрозив, що у разі відмови військовослужбовця відправлять на передову.

Хвилюючись за життя свого племінника, жінка погодилася та під час наступної зустрічі передала співробітникові військкомату обумовлену суму.

За місцем роботи та проживання правопорушника було проведено санкціоновані обшуки.

обыск

Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

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