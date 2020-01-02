З портретами та червоно-чорними стягами: як в Одесі відсвяткували День народження Степана Бандери

Про це пише СтопЦезор з посиланням на активістку Олену Балаба.

Організатором святкування 111 дня народження лідера українських націоналістів стала активістка Олена Балаба.

Цього року ні факельної ходи, ні віче в Одесі не було. Кілька десятків активістів принесли з собою портрет Бандери, чорно-червоні і державні прапори, один факел. Люди фотогафувалися, співали гімн та скандували патріотичні гасла.

Фото: Олена Балаба

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