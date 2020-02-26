З чотирьох правоохоронців, які при обшуку викрали речі працівників, звільнили лише одного

Завершено службове розслідування за фактом негідної поведінки працівників поліції під час обшуку на одеському підприємстві.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За його висновком за порушення службової дисципліни та законності усі четверо учасників події звільнені зі служби в поліції. За неналежний контроль за діями підлеглих один з їх керівників звільнений з посади, ще на трьох накладені дисциплінарні стягнення.

Нагадаємо, про подію стало відомо з відео, опублікованого в мережі Інтернет. На ньому зафіксовано працівників поліції, які під час обшуку на одеському підприємстві розкладають по кишенях чужі речі, коментуючи свої дії нецензурними словами.

Матеріали службового розслідування скеровані до ДБР.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!