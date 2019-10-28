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Новости Одессы и Одесской области

З 2020 року вміст бебі-боксів можуть змінити, однак його ціна залишиться колишньою

З 2020 року вміст бебі-боксів можуть змінити, однак його ціна залишиться колишньою

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст “пакунку малюка” на 2020 рік. 

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає Урядовий портал.

– Що ж до вмісту “пакунку малюка”, він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада – початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна “пакунка” залишиться колишньою – у межах п’яти тисяч гривень. Постанову Уряду ми не змінюємо, – наголосив заступник Міністра.

Як зазначив Коваль, Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із “бебі-боксами” для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка з початку програми, не отримала жодного “пакунку малюка”. Це вирішення полягає у монетизації “пакунку малюка” – тобто замість “бебі-боксу” породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

Довідково

З початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали “пакунок малюка”, що становить 99% від кількості дітей, народжених з 01.09.2018 (334 163 дитини).

У тому числі 233 946 дітей забезпечено “пакунком малюка” у поточному році (народжено 232 114 дітей).

З 01.09.2018 здійснено доставку 364 985 “пакунків малюка” (у тому числі 89 701 пакунок – відповідно до проектних угод 2019 року).

Нагадаємо, нещдавно “Одесская жизнь” розповідала, про вміст бебі-боксів. А в Одесі з початку року матерям новонароджених видали 7411 «Пакунків малюка».

Фото: Opinion

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