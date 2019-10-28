З 2020 року вміст бебі-боксів можуть змінити, однак його ціна залишиться колишньою

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль, передає Урядовий портал.

– Що ж до вмісту “пакунку малюка”, він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада – початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна “пакунка” залишиться колишньою – у межах п’яти тисяч гривень. Постанову Уряду ми не змінюємо, – наголосив заступник Міністра.

Як зазначив Коваль, Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із “бебі-боксами” для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка з початку програми, не отримала жодного “пакунку малюка”. Це вирішення полягає у монетизації “пакунку малюка” – тобто замість “бебі-боксу” породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

Довідково

З початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали “пакунок малюка”, що становить 99% від кількості дітей, народжених з 01.09.2018 (334 163 дитини).

У тому числі 233 946 дітей забезпечено “пакунком малюка” у поточному році (народжено 232 114 дітей).

З 01.09.2018 здійснено доставку 364 985 “пакунків малюка” (у тому числі 89 701 пакунок – відповідно до проектних угод 2019 року).

Нагадаємо, нещдавно “Одесская жизнь” розповідала, про вміст бебі-боксів. А в Одесі з початку року матерям новонароджених видали 7411 «Пакунків малюка».

Фото: Opinion