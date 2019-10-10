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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі з початку року матерям новонароджених видали 7411 «Пакунків малюка»

В Одесі з початку року матерям новонароджених видали 7411 «Пакунків малюка»

А з вересня у Мінсоцполітики розширили вміст бебі-боксів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

7411 бебі-боксів видали з початку року одеситкам при народженні дитини.

У вересні 2019 року Міністерство соціальної політики України розширило наповнення бебі-боксів для новонароджених. Від початку проєкту «Пакунок малюка» виріс із 30 до 70 позицій і тепер додатково включає:

  • новий одяг (сорочечки, беретик, царапки, слинявчик, комбінезон-трансформер демісезонний);
  • предмети вжитку (півковдра, розвиваючі іграшки для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, м’яка книга з високою контрастністю зображень, багатофункціональний розвиваючий килимок);
  • засоби гігієни для новонародженого (крем під підгузок, ватні гігієнічні палички, мило для прання дитячих речей, гребінець для волосся, губка для купання);
  • засоби гігієни для мами (прокладки гігієнічні та післяпологові).

За 9 місяців, з початку 2019 року, пологовими будинками міста та Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді видано 7411 бебі-боксів за місцем народження та проживання/перебування дитини.

Нагадаємо, “Одесская жизнь” уже розповідала про вміст “бебі-боксів”.

Фото: NewsOne

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