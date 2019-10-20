Новый беби-бокс: что теперь получают новорожденные от государства?

В Украине начали выдавать новые беби-боксы для появившихся на свет малышей. Это наборы с вещами, нужными в первые месяцы жизни ребенка. Этот проект помощи молодым родителям начал действовать год назад. Подарок от государства можно бесплатно получить в течение месяца после рождения ребенка в роддоме или же после подачи заявки в отделении соцзащиты. Составлением списка вещей и их доставкой новоиспеченным родителям занимается Минсоцполитики. Наполнение коробок несколько раз дорабатывали. С начала проекта «Пакет малыша» расширился с 30 до 70 позиций. Последнее обновление было в сентябре.

После него в беби-боксах стало в два раза больше пеленок — теперь 6 штук. Также в подарочных коробках появились новые размеры детских носочков: в набор добавили две пары на возраст 4—6 месяцев. Для такого же возраста доложили и еще один слюнявчик.

Из одежды в бокс попал демисезонный комбинезон с капюшоном с синтепоновым наполнителем. Пополнился пакет новорожденного и развивающим ковриком с мягкими дугами и подвесными игрушками. Также в коробках теперь есть губка для купания малыша и специальный гребень для расчесывания мягких детских волосиков.

Не забыли и о молодых мамах — для них в наборы добавили по пачке послеродовых и обыкновенных гигиенических прокладок.

Хотя поначалу родителей не слишком устраивало содержимое подарочных наборов, со временем услуга стала довольно востребованной — по данным Кабмина, с момента ее запуска боксы получили более 270 тысяч семей. Это больше половины родителей новорожденных, ведь согласно подсчетам Госстата, за год в Украине появляется на свет около 310—340 тысяч детей.

В Одессе с начала года родителям новорожденных выдали 7411 «Пакетов малыша». Беби-боксы в можно получить:

в родильных домах города

через Одесский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи выдано — по месту рождения и проживания/пребывания ребенка.

Фото: newsone.ua