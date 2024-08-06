Яблочный спас и День борьбы за запрещение ядерного оружия: что еще празднуют 6 августа

Праздники и события 6 августа

День благодарности работникам сельского хозяйства

Этот день отмечает важную роль работников сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности и развития аграрного сектора. Чествуют тех, кто ежедневно работает на земле, выращивая продукты питания, которые являются основой для жизни людей. День напоминает о необходимости поддержки и благодарности к труду аграриев.

Яблоневый спас

Праздник отмечает завершение сбора яблок и символизирует благодарность за урожай. Это также время для праздничных обрядов, включающих освящение яблок и их потребление в семейном кругу. Яблочный спас является частью традиционных праздников, связанных с осенним урожаем и аграрными обычаями.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)

Этот день посвящен памяти жертв атомного взрыва в Хиросиме и подчеркивает глобальные усилия по запрещению ядерного оружия. Он служит напоминанием о необходимости мира и безопасности в мире, призывая к разоружению и предотвращению подобных трагедий. Праздник подчеркивает важность глобального сотрудничества для достижения безъядерного мира.

Международный день «Врачи мира за мир»

Праздник отмечает вклад медицинских работников в поддержку мира и гуманитарной помощи по всему миру. Это также возможность выразить благодарность врачам и медицинским организациям, которые работают в зонах конфликтов, оказывая медицинскую помощь и поддержку. День подчеркивает важность медицинской профессии для сохранения жизни и здоровья в условиях глобальных кризисов.

Именины 6 августа

Какие сегодня именины: Лев, Спас, Спас.

Кто из известных людей родился 6 августа

1948 год — украинская поэтесса, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Антонина Корень;

1973 год — американская киноактриса украинского происхождения Вера Фармига;

1977 год — украинская поэтесса, художница, переводчица Оляна Рута.

Памятные даты 6 августа