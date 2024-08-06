Яблочный спас и День борьбы за запрещение ядерного оружия: что еще празднуют 6 августа

Что празднуют в Украине и мире 6 августа. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 6 августа
День благодарности работникам сельского хозяйства
Этот день отмечает важную роль работников сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности и развития аграрного сектора. Чествуют тех, кто ежедневно работает на земле, выращивая продукты питания, которые являются основой для жизни людей. День напоминает о необходимости поддержки и благодарности к труду аграриев.
Яблоневый спас
Праздник отмечает завершение сбора яблок и символизирует благодарность за урожай. Это также время для праздничных обрядов, включающих освящение яблок и их потребление в семейном кругу. Яблочный спас является частью традиционных праздников, связанных с осенним урожаем и аграрными обычаями.
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия (День Хиросимы)
Этот день посвящен памяти жертв атомного взрыва в Хиросиме и подчеркивает глобальные усилия по запрещению ядерного оружия. Он служит напоминанием о необходимости мира и безопасности в мире, призывая к разоружению и предотвращению подобных трагедий. Праздник подчеркивает важность глобального сотрудничества для достижения безъядерного мира.
Международный день «Врачи мира за мир»
Праздник отмечает вклад медицинских работников в поддержку мира и гуманитарной помощи по всему миру. Это также возможность выразить благодарность врачам и медицинским организациям, которые работают в зонах конфликтов, оказывая медицинскую помощь и поддержку. День подчеркивает важность медицинской профессии для сохранения жизни и здоровья в условиях глобальных кризисов.
Именины 6 августа
Какие сегодня именины: Лев, Спас, Спас.
Кто из известных людей родился 6 августа
- 1948 год — украинская поэтесса, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Антонина Корень;
- 1973 год — американская киноактриса украинского происхождения Вера Фармига;
- 1977 год — украинская поэтесса, художница, переводчица Оляна Рута.
Памятные даты 6 августа
- 1181 год: китайские и японские астрономы фиксируют вспышку сверхновой звезды;
- 1497 год: экспедиция Джона Кабота возвращается в Бристоль после открытия Канады;
- 1588 год: Непобедимая Армада ставит якорь перед городом Кале;
- 1889 год: в Лондоне открывают отель «Савой», первый в мире с ванной в каждом номере;
- 1890 год: Уильям Кеммлер становится первым человеком, казненным на электрическом стуле;
- 1926 год: 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывшей Ла-Манш;
- 1932 год: происходит открытие первого Венецианского кинофестиваля;
- 1945 год: американский бомбардировщик «Энола Гей» сбрасывает ядерную бомбу на Хиросиму, что приводит к гибели 90-140 тысяч человек;
- 1997 год: самолет авиакомпании Boeing 747 южнокорейских авиалиний терпит катастрофу над островом Гуам в Тихом океане, погибнув 226 человек;
- 2016 год: начинается «стрельба на севере Крыма» — в ночь на 7 августа происходит вооруженное столкновение между российскими военными на оккупированной территории Крыма.