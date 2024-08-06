Яблучний спас та День боротьби за заборону ядерної зброї: що ще святкують 6 серпня

Свята та події 6 серпня

День вдячності працівникам сільського господарства

Цей день відзначає важливу роль працівників сільського господарства в забезпеченні продовольчої безпеки та розвитку аграрного сектору. Вшановують тих, хто щоденно працює на землі, вирощуючи продукти харчування, що є основою для життя людей. День нагадує про необхідність підтримки та вдячності до праці аграріїв.

Яблуневий спас

Свято відзначає завершення збору яблук і символізує вдячність за врожай. Це також час для святкових обрядів, що включають освячення яблук і їх споживання у сімейному колі. Яблуневий спас є частиною традиційних свят, що пов’язані з осіннім врожаєм та аграрними звичаями.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Цей день присвячений пам’яті жертв атомного вибуху в Хіросімі і підкреслює глобальні зусилля щодо заборони ядерної зброї. Він служить нагадуванням про необхідність миру та безпеки у світі, закликаючи до роззброєння і запобігання подібним трагедіям. Свято підкреслює важливість глобальної співпраці для досягнення без’ядерного світу.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

Свято відзначає внесок медичних працівників у підтримку миру і гуманітарної допомоги по всьому світу. Це також можливість висловити вдячність лікарям і медичним організаціям, які працюють у зонах конфліктів, надаючи медичну допомогу та підтримку. День підкреслює важливість медичної професії для збереження життя та здоров’я в умовах глобальних криз.

Іменини 6 серпня

Які сьогодні іменини: Лев, Спас.

Хто з відомих людей народився 6 серпня

1948 рік — українська поетеса, громадська діячка, членкиня Національної спілки письменників України Антоніна Корінь;

1973 рік — американська кіноакторка українського походження Віра Фарміґа;

1977 рік — українська поетеса, художниця, перекладачка Оляна Рута.

Пам’ятні дати 6 серпня