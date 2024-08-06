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Яблучний спас та День боротьби за заборону ядерної зброї: що ще святкують 6 серпня

Яблучний спас та День боротьби за заборону ядерної зброї: що ще святкують 6 серпня

Що святкують в Україні та світі 6 серпня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Свята та події 6 серпня

День вдячності працівникам сільського господарства

Цей день відзначає важливу роль працівників сільського господарства в забезпеченні продовольчої безпеки та розвитку аграрного сектору. Вшановують тих, хто щоденно працює на землі, вирощуючи продукти харчування, що є основою для життя людей. День нагадує про необхідність підтримки та вдячності до праці аграріїв.

Яблуневий спас

Свято відзначає завершення збору яблук і символізує вдячність за врожай. Це також час для святкових обрядів, що включають освячення яблук і їх споживання у сімейному колі. Яблуневий спас є частиною традиційних свят, що пов’язані з осіннім врожаєм та аграрними звичаями.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Цей день присвячений пам’яті жертв атомного вибуху в Хіросімі і підкреслює глобальні зусилля щодо заборони ядерної зброї. Він служить нагадуванням про необхідність миру та безпеки у світі, закликаючи до роззброєння і запобігання подібним трагедіям. Свято підкреслює важливість глобальної співпраці для досягнення без’ядерного світу.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

Свято відзначає внесок медичних працівників у підтримку миру і гуманітарної допомоги по всьому світу. Це також можливість висловити вдячність лікарям і медичним організаціям, які працюють у зонах конфліктів, надаючи медичну допомогу та підтримку. День підкреслює важливість медичної професії для збереження життя та здоров’я в умовах глобальних криз.

Іменини 6 серпня

Які сьогодні іменини: Лев, Спас.

Хто з відомих людей народився 6 серпня

  • 1948 рік — українська поетеса, громадська діячка, членкиня Національної спілки письменників України Антоніна Корінь;
  • 1973 рік — американська кіноакторка українського походження Віра Фарміґа;
  • 1977 рік — українська поетеса, художниця, перекладачка Оляна Рута.

Пам’ятні дати 6 серпня

  • 1181 рік: китайські та японські астрономи фіксують спалах наднової зірки;
  • 1497 рік: експедиція Джона Кабота повертається до Бристоля після відкриття Канади;
  • 1588 рік: Непереможна Армада ставить якір перед містом Кале;
  • 1889 рік: у Лондоні відкривають готель «Савой», перший у світі з ванною в кожному номері;
  • 1890 рік: Вільям Кеммлер стає першою людиною, страченою на електричному стільці;
  • 1926 рік: 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, що переплила Ла-Манш;
  • 1932 рік: відбувається відкриття першого Венеційського кінофестивалю;
  • 1945 рік: американський бомбардувальник «Енола Ґей» скидає ядерну бомбу на Хіросіму, що призводить до загибелі 90-140 тисяч осіб;
  • 1997 рік: літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнає катастрофи над островом Гуам у Тихому океані, загинувши 226 людей;
  • 2016 рік: починається «стрілянина на півночі Криму» — в ніч на 7 серпня відбувається збройна сутичка між російськими військовими на окупованій території Криму.
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