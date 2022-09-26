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Взрывы и «фейерверки» над Одессой: город снова атаковали дроны

Взрывы и «фейерверки» над Одессой: город снова атаковали дроны

Поздним вечером 26 сентября россия вновь атаковала Одессу беспилотниками-камикадзе. На этот раз все три вражеских БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Как сказано в официальном сообщении Оперативного командования «Юг», враг направил по Одесской области очередную атаку дронов-камикадзе. Все 3 беспилотника агрессоров были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Автор видео: Денис Корнышев

Сбитый российский дрон рассыпался в небе искрами фейерверка

Это уже вторая атака подобных летательных аппаратов за сегодня. Ночью враг атаковал военный объект в Одесской области. Два дрона из трех сумели прорваться к цели и после их подрыва возникла детонация боеприпасов. Местным властям пришлось эвакуировать жителей соседнего села.

Всего за сегодня зенитчики «приземлили» четыре дрона-камикадзе. Один из этих барражирующих боеприпасов был сбит около 2 часов ночи, еще три «Shahed-136» уничтожены ближе к 22:00.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что представляет из себя новое российское оружие – дроны-камикадзе иранского производства «Шахид-136».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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