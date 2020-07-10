Взрывчатка в Оперном и подростковое убийство: чрезвычайные новости Одесской области 10 июля

В Одессе и области в пятницу, 10 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.
- В Одессе полицейские и спасатели проверяли информацию о минировании Национального театра оперы и балета. Сообщение о том, что в театре заложили взрывчатку, поступило на электронную почту облуправления полиции утром.
- Однако, информация о минировании Одесского театра оперы и балета не подтвердилась. В самом театре, а также на прилегающей территории взрывчатку не обнаружили.
- В Белгород-Днестровском Одесской области парень и девушка (обоим по 17 лет) убили 68-летнего гражданина Турции.
- Теплое время года – это время массовых встреч со змеями как в Одесской области, так и в городе. Очень часто такая неожиданная находка во дворе даче или на пляже вызывает у человека панику от которой, обычно, страдает змея. Стоит ли боятся наших змей и как вести себя при встрече с этими пресмыкающимся?
- Засуху, в результате которой в ряде районов Одесской области погибли до 70% посевов, признали чрезвычайной ситуацией природного характера. Зафиксированные убытки сельхозпроизводителей составили более 6,5 млрд гривен.