Взрывчатка в Оперном и подростковое убийство: чрезвычайные новости Одесской области 10 июля

Теплое время года – это время массовых встреч со змеями как в Одесской области, так и в городе. Очень часто такая неожиданная находка во дворе даче или на пляже вызывает у человека панику от которой, обычно, страдает змея. Стоит ли боятся наших змей и как вести себя при встрече с этими пресмыкающимся? С этим вопросом мы обратились к Игорю Белякову, директору Одесского зоопарка, который более сорока лет занимается их изучением.

ПОДРОБНЕЕ