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Взрывчатка в Оперном и подростковое убийство: чрезвычайные новости Одесской области 10 июля

Взрывчатка в Оперном и подростковое убийство: чрезвычайные новости Одесской области 10 июля

В Одессе и области в пятницу, 10 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.

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  • В Одессе полицейские и спасатели проверяли информацию о минировании Национального театра оперы и балета. Сообщение о том, что в театре заложили взрывчатку, поступило на электронную почту облуправления полиции утром.
  • Однако, информация о минировании Одесского театра оперы и балета не подтвердилась. В самом театре, а также на прилегающей территории взрывчатку не обнаружили.
  • Теплое время года – это время массовых встреч со змеями как в Одесской области, так и в городе. Очень часто такая неожиданная находка во дворе даче или на пляже вызывает у человека панику от которой, обычно, страдает змея. Стоит ли боятся наших змей и как вести себя при встрече с этими пресмыкающимся?

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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