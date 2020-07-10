Чрезвычайная ситуация: одесские фермеры понесли миллиардные убытки  

Засуху, в результате которой в ряде районов Одесской области погибли до 70% посевов, признали чрезвычайной ситуацией природного характера. Зафиксированные убытки сельхозпроизводителей составили более 6,5 млрд гривен.

Об этом 10 июля на брифинге сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

«Среди наиболее пострадавших – хозяйства Болградского, Измаильского, Татарбунарского, Килийского и Ренийского районов, где зафиксирована гибель 70% посевов. На 50% площадей погибли посевы в Белгород-Днестровском, Беляевском, Арцизском, Саратском и Тарутинском районах, – также сообщил начальник управления аграрной политики Одесской ОГА Иван Петрив.

Ранее сообщалось, что из-за смены климата фермеры уже экспериментируют с бананами.