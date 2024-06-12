Взрыв в Одессе 12 июня: по городу нанесен ракетный удар

Взрыв в Одессе 12 июня: по городу нанесен ракетный удар

Утром 12 июня 2024 года в Одессе раздался громкий взрыв. Перед этим звучал сигнал тревоги и было сообщено об угрозе баллистики. О последствиях пока информация не поступала.

Ночь этой была беспокойной по всей Украине: российские агрессоры атаковали разные регионы Украины ударными дронами и крылатыми ракетами. В Одесской области также объявили тревогу. Но атаковал враг уже утром.

Снова в 4:58 прозвучали сирены, а уже через несколько минут жители Одессы услышали взрыв. До этого мониторинговые каналы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Предварительно известно, что был прилет в одном из пригородов Одессы. О месте прилета, пострадавших и разрушениях пока не сообщалось. Мы продолжаем следить за ситуацией, информация обновляется.

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