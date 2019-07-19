«Взлетку» одесского аэропорта наконец достроили

Строительство новой взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта завершено.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, длина новой взлетной полосы составляет 2800 метров. При этом еще предстоит обустроить новую ВПП, оснастить ее необходимым оборудованием.

Министр выразил уверенность, что уже до конца года она будет сдана в эксплуатацию.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал завершение строительства к концу 2018 года.

18 июля новый терминал одесского аэропорта начал отправку пассажиров, пока только на внутренних рейсах.

Фото: Думская