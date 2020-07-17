Взятки таможенников и сгоревшие дома: чрезвычайные новости Одессы и области 17 июля

В Одессе и Одесской области в пятницу, 17 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- Государственное бюро расследований разоблачило оперативников управления по борьбе с преступлениями по торговле людьми. Они требовали деньги с женщин, которые предоставляют интимные услуги.
- В Арцизе Одесской области выпивали двое мужчин. Один другого пригласил в гости. В ходе распития возникла ссора, и гость поджог дом приятеля.
- В Одесской области задержали троих руководителей постов таможни. Они попались на взятках.