Выжившая малышка рассказала подробности гибели 3 детей в Одесской области

6 января во время пожара в селе Белино (Подольский район) во время пожара погибли 4 человека: три ребенка и женщина. Еще двум детям удалось выбраться из горящего дома.
Первые подробности случившегося как раз и рассказала полиции спасшаяся 7-летняя девочка.
В доме, кроме погибших, также находились две девочки шести и семи лет, и мужчина, хозяин дома. Эти две девочки смогли самостоятельно выбежать на улицу во время пожара. Старшая рассказала, что пожар произошел во время разжигания печи.
Мужчина сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое.
Спасшиеся девочки находятся у родственников, с ними работает психолог Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По факту гибели людей полиция открыла уголовное производство с примечанием «несчастный случай».
По делу назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие этому чрезвычайному происшествию.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что вечером, 6 января во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 31-летней женщины, ее детей в возрасте трех и четырех лет и 2-летнего племянника. Хозяина дома госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом».
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