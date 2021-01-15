Вывоз мусора будет обходиться одесситам дороже

Об этом сказано в проекте решения, размещенном на сайте мэрии Одессы.

На данный момент на одного жителя многоквартирного дома в Одессе в год приходится 2,92 кубометра мусора. Жителя частного дома – 4,8 кубометра. Тариф на вывоз мусора составляет 70,32 грн за кубометр. Поэтому один житель многоквартирного дома должен платить 17,11 грн в месяц, частного дома — по 28,12 грн.

В проекте решения предлагается поднять нормы до 3,199 и 5,522 кубометра в многоквартирных и частных домах соответственно. Тариф с человека в месяц составит 18,7 грн и 32,36 грн соотвественно.

Планируется, что нормы начнут действовать с 1 февраля 2021 года.

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