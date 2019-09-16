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Новости Одессы и Одесской области

Высыхают водоемы: несколько районов Одесской области на грани экологической катастрофы

Высыхают водоемы: несколько районов Одесской области на грани экологической катастрофы

Почти 100 тысяч жителей Ренийского, Болградского, Измаильского, Килийского районов столкнулись с ухудшением водоснабжения, критическим состоянием питьевой воды, угрозой распространения эпидемических заболеваний и снижением урожайности.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного совета.

Если не принять меры по повышению уровня воды в системе Придунайских водохранилищ, это может привести к экологической катастрофе, подчеркнули в облсовете.

Основная причина критического состояния Придунайской экосистемы заключается в том, что почти прекратилось сообщение между водоемами и рекой Дунай. В частности, каналы заилены и заброшены. Это привело к нарушению естественного водообмена, чрезмерной минерализации воды и гибели биоресурсов.

В водохранилище Китай вода стала непригодной даже для технических целей, однако для некоторых населенных пунктов других источников водоснабжения просто нет. 

Нарушен естественный водообмен водохранилища Ялпуг с Дунаем.

Из-за аварийного состояния защитной дамбы на водном канале Репида есть угроза затопления около 5-ти тысяч гектар земель, в том числе дорог и жизненно важных объектов. 

При этом жители Болградского и Измаильского районов могут остаться без питьевой воды. Дамба требует неотложных ремонтных работ для повышения пропускной способности канала.

В Одесском облсовете намерены разработать программу по восстановлению  пресноводных ресурсов, однако подчеркивают, что без привлечения центральных органов власти и финансирования из госбюджета Украины решить эту проблему на уровне области невозможно.

Напомним, ранее “Одесская жизнь сообщала, что озеру Катлабух грозит экологическая катастрофа, Тузловские лиманы высыхают.

Фото: oouvr.gov.ua

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