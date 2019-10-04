Выпустят 2,5 миллиона экземпляров: озеро под Одессой начали заселять ценной рыбой

На юге Одесской области высыхают водоемы и разрушаются дамбы: чем это грозит В Придунавье назревает экологическая катастрофа — люди могут остаться без питьевой воды. В то же время в регионе появилась угроза затопления почти пяти тысяч гектаров земель. Сегодня ученые-экологи фиксируют максимально допустимое обмеление водоемов, а также резкое ухудшение химического и бактериологического состояние воды. В чем причина и как ее решить, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ