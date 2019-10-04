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Новости Одессы и Одесской области

Выпустят 2,5 миллиона экземпляров: озеро под Одессой начали заселять ценной рыбой

Выпустят 2,5 миллиона экземпляров: озеро под Одессой начали заселять ценной рыбой

Кагул, что в Ренийском районе Одесской области, начали населять рыбой.

Об этом сообщает пресс-служба регионального рыбоохранного патруля.

Мероприятия по зарыблению проводят в соответствии с Режимом рыбохозяйственной эксплуатации.

Туда запустят толстолобиков, карпа и белого амура. В целом — около 2,5 миллионов экземпляров ценной рыбы.

Самый маленький будет весить 25 граммов.

В озеро Кагул вселять 2,5 млн. екз. цінних видів риб

Другого жовтня 2019 року згідно Режиму рибогосподарської експлуатації розпочато зариблення оз. Кагул. Користувачем планується вселити 2,5 млн. екз. цінних видів риб, а саме: 2 млн. екз. – рослиноїдні види (товстолоб, білий амур) та 500 тис. екз. коропа. Мінімальна наважка одного екз. малька складає 25 грамів.

Gepostet von Одеський рибоохоронний патруль am Donnerstag, 3. Oktober 2019

Фото: od.darg.gov.ua

Видео: Facebook Одесского рыбоохранного патруля

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Виктор
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Виктор

“В целом — около 2,5 тысяч миллионов экземпляров ценной рыбы” . 2,5 тысяч миллионов!!!! Поместятся ли все?))

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