Выпускники одесских школ показали слабые результаты по истории Украины

По результатам внешнего независимого оценивания выпускники одесских школ 2020 года показали хорошие знания по украинскому и английскому языкам, а также по математике. И слабые – по истории Украины.

Об этом в Фейсбук сообщила директор городского Департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, еще в 2015 году высокий и достаточный уровень по украинскому и английскому языкам показали чуть более половин выпускников. А в 2020 году – 73% и 71% процент выпускников соответственно. По математике – 52% (в 2015 году – 37%).

А вот по истории Украины результаты ВНО хуже чем в прошлом году. Тогда хорошие результаты были у 69% выпускников, а в этом году – у 60%. А в 2015 году, когда ввели ВНО – всего у 35%.

По словам Елены Буйневич, речь идет тех школах, учредителем которых является горсовет. При этом результаты не говорят о качестве образования в целом, но свидетельствуют о недостатках подготовки к ВНО.

Как сообщалось, девять выпускников из различных одесских школ, гимназий, лицеев и колледжей набрали максимум в 200 баллов на внешнем независимом оценивании в этом году.