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Выпускники одесских школ показали слабые результаты по истории Украины

Выпускники одесских школ показали слабые результаты по истории Украины

По результатам внешнего независимого оценивания выпускники одесских школ 2020 года показали хорошие знания по украинскому и английскому языкам, а также по математике. И слабые – по истории Украины. 

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Об этом в Фейсбук сообщила директор городского Департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, еще в 2015 году высокий и достаточный уровень по украинскому и английскому языкам показали чуть более половин выпускников. А в 2020 году – 73% и 71% процент выпускников соответственно. По математике – 52% (в 2015 году – 37%).

А вот по истории Украины результаты ВНО хуже чем в прошлом году. Тогда хорошие результаты были у 69% выпускников, а в этом году – у 60%. А в 2015 году, когда ввели ВНО – всего у 35%.

По словам Елены Буйневич, речь идет тех школах, учредителем которых является горсовет. При этом результаты не говорят о качестве образования в целом, но свидетельствуют о недостатках подготовки к ВНО.

Как сообщалось, девять выпускников из различных одесских школ, гимназий, лицеев и колледжей набрали максимум в 200 баллов на внешнем независимом оценивании в этом году.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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