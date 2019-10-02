Выпил и уснул в чужом доме: в Одесской области вынесли приговор неудавшемуся вору

Инцидент произошел в селе Грековка. Мужчина выпил водки и решил наведаться к знакомой. В это время ее как раз не было дома. Вор побродил по жилищу, но ничего стоящего так и не нашел. Тогда решил прилечь и дождаться хозяев.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Накануне мужчина выпил пол-литра водки, поэтому неудивительно, что он быстро уснул в чужом доме.

Вскоре вернулись хозяева. Увидев спящего на кровати товарища, обратились в полицию. Правоохранители приехали довольно быстро. Думали – раз он пьяный, задержать его не будет проблемой. Но не тут-то было. Мужчина начал сопротивляться, а одному из полицейских зарядил кулаком в лицо. Да так, что у того случилось сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст. 162 УК Украины – незаконное проникновение в жилище, а также по ч.2 ст. 345 УК Украины – нанесение побоев правоохранителю.

Злоумышленник не стал отрицать своей вины, а позже даже раскаялся в содеянном.

В наказание он должен выплатить 1,7 тыс. гривен и пробыть в месте лишения свободы 5 лет с испытательным сроком в 3 года.

Фото: bloknot-krasnodar.ru