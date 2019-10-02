fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Выпил и уснул в чужом доме: в Одесской области вынесли приговор неудавшемуся вору

Выпил и уснул в чужом доме: в Одесской области вынесли приговор неудавшемуся вору

Инцидент произошел в селе Грековка. Мужчина выпил водки и решил наведаться к знакомой. В это время ее как раз не было дома. Вор побродил по жилищу, но ничего стоящего так и не нашел. Тогда решил прилечь и дождаться хозяев.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Накануне мужчина выпил пол-литра водки, поэтому неудивительно, что он быстро уснул в чужом доме.

Вскоре вернулись хозяева. Увидев спящего на кровати товарища, обратились в полицию. Правоохранители приехали довольно быстро. Думали – раз он пьяный, задержать его не будет проблемой. Но не тут-то было. Мужчина начал сопротивляться, а одному из полицейских зарядил кулаком в лицо. Да так, что у того случилось сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст. 162 УК Украины – незаконное проникновение в жилище, а также по ч.2 ст. 345 УК Украины – нанесение побоев правоохранителю.

Злоумышленник не стал отрицать своей вины, а позже даже раскаялся в содеянном.

В наказание он должен выплатить 1,7 тыс. гривен и пробыть в месте лишения свободы 5 лет с испытательным сроком в 3 года.

Фото: bloknot-krasnodar.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить