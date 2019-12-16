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Новости Одессы и Одесской области

Выпервые за полвека: одесский худмузей обзавелся новым помещением

Выпервые за полвека: одесский худмузей обзавелся новым помещением

У художественного музея в Одессе появилось еще одно здание.

Под его фонды в мэрии передали помещение, площадью 79 кв.м., в доме на Военном спуске, 6.

Об этом в Facebook сообщила замдиректора по развитию музея Александра Ковальчук.

По ее словам, договор о льготной аренде с управлением коммунальной собственности подписал Александр Ройтбурд, который продолжает исполнять обязанности руководителя, несмотря на то, что его уволили.

Помещение требует ремонта

Помещение требует ремонта

Как отметила Александра Ковальчук, худмузей расширил площадь впервые за полвека, чему очень рады его сотрудники. Помещение, правда, старое и требует обновления, но это не омрачает радости.

“Сезон приема поздравлений открыт! – написала замдиректора. – Начинаем обдумывать поиск денег на ремонт и оборудование. Но об этом позже. А пока троекратное ура!”.

Помещение планируют использовать под запасники современного искусства. А перед введением в эксплуатацию эксперты проверят его на безопасность и условия хранения экспонатов.

Фото: Александр Ковальчук, Facebook 

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