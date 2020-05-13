Выдающимся спортсменам Одессы выплатят денежное вознаграждение

В Одессе выдающимся спортсменам, достигшим высоких результатов на мировых и европейских спортивных играх, международных и национальных спортивных соревнованиях и их тренерам установлены денежные персональные выплаты Одесского городского головы. Также стипендию выплатят ветеранам спорта, которые активно участвуют в спортивно-массовой работе. Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

Стипендии предназначены 71 кандидату в четырех номинациях:

– спортсменам-победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира и Европы, всемирных и европейских игр в течение года – 11 кандидатов;

– спортсменам олимпийского резерва Украины и членам сборной команды Украины по отдельным видам спорта, которые имеют соответствующий статус на момент назначения денежных выплат – 14 кандидатов;

– тренерам, подготовившим спортсменов-победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира и Европы, всемирных и европейских игр в течение года – 5 кандидатов;

– ветеранам спорта – ветеранам-победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира и Европы, всемирных и европейских игр, их тренерам и ветеранам спорта, которые внесли значительный вклад в развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы с населением г. Одессы – 41 кандидат.

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