fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Выдающимся спортсменам Одессы выплатят денежное вознаграждение

Выдающимся спортсменам Одессы выплатят денежное вознаграждение

В Одессе выдающимся спортсменам, достигшим высоких результатов на мировых и европейских спортивных играх, международных и национальных спортивных соревнованиях и их тренерам установлены денежные персональные выплаты Одесского городского головы. Также стипендию выплатят ветеранам спорта, которые активно участвуют в спортивно-массовой работе. Об этом сообщается на сайте Одесского горсовета.

Стипендии предназначены 71 кандидату в четырех номинациях:

– спортсменам-победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира и Европы, всемирных и европейских игр в течение года – 11 кандидатов;

– спортсменам олимпийского резерва Украины и членам сборной команды Украины по отдельным видам спорта, которые имеют соответствующий статус на момент назначения денежных выплат – 14 кандидатов;

– тренерам, подготовившим спортсменов-победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира и Европы, всемирных и европейских игр в течение года – 5 кандидатов;

– ветеранам спорта – ветеранам-победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр, чемпионатов и Кубков мира и Европы, всемирных и европейских игр, их тренерам и ветеранам спорта, которые внесли значительный вклад в развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы с населением г. Одессы – 41 кандидат.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить