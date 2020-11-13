Выборы в Одесской области: в Белгород-Днестровский райсовет прошли 6 партий

По итогам местных выборов в районный совет нового Белгород-Днестровского района Одесской области прошли шесть политических партий.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на местный райтеризбирком, больше всего, 12, мандатов получила «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ), чей представитель Виталий Граждан стал новым мэром Белгород-Днестровского. ОПЗЖ поддержали 14838 избирателей.

От партии «Слуга народа» в райсовет прошли 8 депутатов. Всего партия президента набрала 9857 голосов.

На третьем месте – партия «Наш край», получившая 7 мандатов (7394 голосов), а на четвертом – «За майбутнє» с 6-ю мандатами (7111).

Партию «Доверяй делам» будут представлять 5 депутатов (5963 голосов), а 4 – «Европейскую Солидарность» (3467 голосов).

Всего в районном совете будут заседать 42 депутата.

Напомним, Белгород-Днестровский райсовет был создан в июле 2020 года. Он объединил бывшие Белгород-Днестровский, Татарбунарский, Саратский, а также часть Овидиопольского и Тарутинского районов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что избранный мэром Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заболел коронавирусом.