Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел COVID-19

Об этом он сам сообщил у себя в Фейсбуке.

– Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому. Как только позволит здоровье, я сделаю все, чтобы максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению своих служебных обязанностей на посту мэра города и реализации своей предвыборной программы, — отметил Граждан.

В связи с болезнью победителя выборов его присяга и присяга нового состава горсовета откладывается.