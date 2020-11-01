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Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел COVID-19

Новоизбранный мэр Белгород-Днестровского заболел COVID-19

Избранный мэром Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан заболел коронавирусом. 

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Об этом он сам сообщил у себя в Фейсбуке.

– Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому. Как только позволит здоровье, я сделаю все, чтобы максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению своих служебных обязанностей на посту мэра города и реализации своей предвыборной программы, — отметил Граждан.

В связи с болезнью победителя выборов его присяга и присяга нового состава горсовета откладывается.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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