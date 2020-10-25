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Выборы: в Одесской области поймали полсотни “карусельщиков”

Выборы: в Одесской области поймали полсотни “карусельщиков”

В Измаиле Одесской области задержали три автобуса, пассажиров которых везли голосовать в Белгород-Днестровский. 

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В автобусах ехали 52 человека. Сами они говорят, что за голос им предлагали по 400 грн. Организатором поездки оказался 42-летний гражданин соседнего с Украиной государства.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Суть «карусели» (прием для фальсификаций) чаще всего заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора «карусели» на деньги или другие материальные ценности

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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