Выборы в Одесской области: кто побеждает в Черноморске и Овидиополе?

Стали известны предварительные итоги мэрских выборов еще в ряде городских громад Одесской области.
Так, по информации «Думской», в городе Черноморске побеждает кандидат от партии «За майбутнє», нардеп VIII созыва от партии «Відродження», бывший глава сельсовета в Молодежном Василий Гуляев.
В Овидиополе лидирует действующая поселковая голова, самовыдвиженка Лидия Савельева. Экс-вице-губернатор Наталья Чегодарь («За майбутнє») – на втором месте.
В Куяльницкой ОТГ, объединяющей все населенные пункты бывшего Подольского района, кроме самого райцентра, победу одержал представитель «Европейской солидарности» Сергей Паламарчук. На выборах в совет громады ЕС получила 33%.
В Затоковской ОТГ побеждает сельский голова Каролино-Бугаза Андрей Апанасенко, которому инкриминируют получение взятки.
Как сообщала «Одесская жизнь», ранее стали известны предварительные итоги местных выборов по населенным пунктам Бессарабии.
При этом в Одессе будет второй тур выборов мэра.