Выборы в Одессе: на отдаленные участки пустят дополнительный транспорт

Жителям Одессы, проживающим на значительном расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах, предоставят дополнительные маршруты городского транспорта.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ходить такой транспорт будет с 8:00 до 20:00 – на время работы избирательных участков.

На дополнительных маршрутах будет работать по одному автобусу по следующим схемам движения:

К избирательным участкам № 511090 (ул. Репина) и № 511091(ул. Шишкина, 46):

ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута) по ул. Шишкина, Люстдорфская дорога, ул. Обильная, ул. Окружная, ул. Баштанная, ул. Куприна, ул. Шишкина.

К избирательному участку № 511100 (ул. Дача Ковалевского, 120 – начало и конец маршрута):

ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховая (411 батарея), ул. Марии Демченко, ул. Белорусская, ул. Отважных, ул. Ак. Вавилова, ул. Вильямса, ул. Дача Ковалевского.

На избирательные участки №№ 511358, 511359:

пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги по Балтской дороге, ул. Долинская, ул. 7-ая Пересыпская, 8-ой Черноморский пер., ул. Восьмого марта, Балтская дорога угол ул. Мичурина.

На избирательный участок 511361:

ул. 7-ая Пересыпская – железнодорожный переезд (начало и конец маршрута) по ул. 7-ая Пересыпская на 8-ой Черноморский пер., ул. Восьмого марта, ул. Локомотивная, ул. 7-ая Пересипская – железнодорожный переезд.

На избирательные участки №№ 511349, 511350, 511352 (школа № 125, ул. Круговая, 1):

ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую, по ул. Известковой (ул. Известковая, 81); обратное направление – по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1.

На избирательные участки №№ 511366, 511371:

ул. Марсельская угол ул. Орловской по ул. Марсельской на просп. Добровольского, ул. Заболотного, ул. Луцкая, ул. Центральная, ул. Победы угол ул. Луцкой; обратное направление – ул. Луцкая, ул. Победы, ул. Центральная, ул. Луцкая, ул. Заболотного, просп. Добровольского, ул. Марсельская угол ул. Орловской.

Фото: nikopolnews.net