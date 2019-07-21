fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Выборы в Одессе: на отдаленные участки пустят дополнительный транспорт

Выборы в Одессе: на отдаленные участки пустят дополнительный транспорт

Жителям Одессы, проживающим на значительном расстоянии от избирательных участков в Киевском и Суворовском районах, предоставят дополнительные маршруты городского транспорта.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, ходить такой транспорт будет с 8:00 до 20:00 – на время работы избирательных участков.

На дополнительных маршрутах будет работать по одному автобусу по следующим схемам движения:

К избирательным участкам № 511090 (ул. Репина) и № 511091(ул. Шишкина, 46):

  • ул. Шишкина, 46 (начало и конец маршрута) по ул. Шишкина, Люстдорфская дорога, ул. Обильная, ул. Окружная, ул. Баштанная, ул. Куприна, ул. Шишкина.

К избирательному участку № 511100 (ул. Дача Ковалевского, 120 – начало и конец маршрута):

  • ул. Дача Ковалевского, ул. Ореховая (411 батарея), ул. Марии Демченко, ул. Белорусская, ул. Отважных, ул. Ак. Вавилова, ул. Вильямса, ул. Дача Ковалевского.

На избирательные участки №№ 511358, 511359:

  • пл. Мичурина, 9 угол Балтской дороги по Балтской дороге, ул. Долинская, ул. 7-ая Пересыпская, 8-ой Черноморский пер., ул. Восьмого марта, Балтская дорога угол ул. Мичурина.

На избирательный участок 511361:

  • ул. 7-ая Пересыпская – железнодорожный переезд (начало и конец маршрута) по ул. 7-ая Пересыпская на 8-ой Черноморский пер., ул. Восьмого марта, ул. Локомотивная, ул. 7-ая Пересипская – железнодорожный переезд.

На избирательные участки №№ 511349, 511350, 511352 (школа № 125, ул. Круговая, 1):

  • ул. Круговая, 1 (начало и конец маршрута) на ул. Хуторскую, по ул. Известковой (ул. Известковая, 81); обратное направление – по ул. Известковой на ул. Хуторскую, ул. Круговую, 1.

На избирательные участки №№ 511366, 511371:

  • ул. Марсельская угол ул. Орловской по ул. Марсельской на просп. Добровольского, ул. Заболотного, ул. Луцкая, ул. Центральная, ул. Победы угол ул. Луцкой; обратное направление – ул. Луцкая, ул. Победы, ул. Центральная, ул. Луцкая, ул. Заболотного, просп. Добровольского, ул. Марсельская угол ул. Орловской.

Фото: nikopolnews.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 комментарий
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

1
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Павел Иванов
Участник
Павел Иванов

Транспорт с ул. Агрономической конечного 237 автобуса на выборы не возит.По словам водителя автобуса, изменён маршрут.Много людей пожилого возраста не могут пойти на выборы и проголосовать за своего кандидата.Спасибо мерии за то что турбуеться за людей пожилого вiку!

Голос за0Голос против  Ответить
5 часов назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить