Выборы в Одессе: избирком отразил атаку клонов

Одесская городская территориальная избирательная комиссия отменила регистрацию в качестве кандидатов в мэры для «клонов» — нескольких Филимоновых, Зеленских и Саакашвили.

Сначала это сделали в Центризбиркоме по заявлению партии «Слуга народа» а после и в городском избиркоме. Таким образом отменили регистрацию четырех Филимоновых, двух Зеленских, и одного Саакашвили.

Поводом к отмене послужило то, что эти кандидаты внесли денежный залог с нарушением.

«Кроме того, исследованные комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а значит, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан», — сказано в сообщении ЦИК.

Подробнее о кандидатах читайте тут: Пул Филимоновых, Дарт Вейдер, Зеленский и Саакашвили: кто баллотируется в мэры Одессы (полный список)