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Выборы в Молдове: уже известно, кто победил

Выборы в Молдове: уже известно, кто победил

3 ноября 2024 г. в Молдове прошли выборы президента. На них победила действующий глава государства Майя Санду. Она сторонница евроинтеграции и поддерживает борьбу украинцев против российских агрессоров.

На выборах в Молдове победила Майя Санду

В Молдове закончились выборы президента. За кресло главы государства соревновались нынешняя президент Майя Санду, стремящаяся к сближению с Европой, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, которого считают сторонником России.

Подсчет голосов держал всех в напряжении. Сначала оба кандидата шли почти наравне, и Стояногло даже немного опережал. Но когда начали считать голоса живущих за рубежом молдован, ситуация резко изменилась.

Оказалось, что в самой Молдове Стояногло набрал чуть больше голосов – 51% против 49% в Санду. Однако среди живущих в других странах молдаван поддержка была совсем другой: аж 80% отдали свои голоса за Санду и только 20% за Стояногло.

Именно голоса диаспоры помогли Майе Санде одержать уверенную победу. После подсчета почти всех голосов (99% участков) она получила 55%, тогда как Стояногло – 45%. Теперь Санду останется в должности президентши и продолжит вести Молдову по европейскому пути.

Результати виборів у Молдові після підрахунку 99,55% голосів (1)

Результати виборів у Молдові після підрахунку 99,55% голосів.

Референдум о вступлении в Европейский союз

Две недели назад во время первого тура президентских выборов в Молдове также состоялся референдум по членству страны в Европейском союзе. По его результатам в конституцию Молдовы будут внесены изменения – добавлено, что европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова.

За интеграцию с ЕС проголосовали 50,35%, против – 49,65%. В результате сторонники евроинтеграции победили с преимуществом менее одного процента. Чтобы такой результат был признан законным, потребовалось решение Конституционного суда Молдовы. Судьи сочли результаты законными.

По этой ссылке вы можете узнать более подробно о взглядах кандидатов на пост президента Молдовы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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