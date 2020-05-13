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Новости Одессы и Одесской области

Одесскому национальному университету им. И.Мечникова — 155 лет!

Одесскому национальному университету им. И.Мечникова — 155 лет!

Одесскому национальному университету им. И.Мечникова сегодня исполняется 155 лет.

Сейчас он закрыт в связи с карантином, а за плечами нашего «Универа» — большая история.

Как рассказывают в Одесском историко-краеведческом музее, в экспозиции которого представлены материалы по истории университета, Императорский Новороссийский университет был основан при содействии Н. Пирогова, на базе Ришельевского лицея, созданного в 1817 г.

Любопытные факты об Университете:

— Он стал четвертым по времени создания на территории современной Украины после Львовского, Харьковского и Киевского. Сначала открылись три факультета: историко-филологический, физико-математический и юридический. В 1900 был открыт медицинский факультет.

— В 1920 университет был расформирован, на его базе был создан физико-математический и социально-гуманитарный институты. Однако уже в 1933 г. на базе Одесского физико-химико-математического института был восстановлен Одесский государственный университет.

— В период Второй мировой войны Одесский государственный университет был эвакуирован. Вместе с тем румынской оккупационной администрацией был создан Universitatea din Odesa который располагался в зданиях Одесского государственного университета. Часть преподавателей и студентов, которые не уехали из города, продолжали работать и учиться в Universitatea din Odesa. После возвращения советской власти большинство из них были репрессированы.

— 21 апреля 1944 университету было присвоено имя нобелевского лауреата в области физиологии и медицины И. И. Мечникова.

— На современном этапе в состав университета входят три учебно-научных института и десять факультетов.

Старые фото ОНУ — Одесский историко-краеведческий музей.

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