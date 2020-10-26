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Выборы-2020: какие партии могут сформировать Одесский облсовет

Выборы-2020: какие партии могут сформировать Одесский облсовет

По данным экзит-пола Киевского международного института социологии (КМИС) на выборах в Одесский областной совет 21,4% опрошенных избирателей проголосовали за партию “Оппозиционная платфома – За життя”, 21,3% – “Доверяй делам”, 18,9%, – за “Слугу народа”, 13,6% – за “Европейскую солидарность”, 9,6% – за “Партию Шария”. 

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Остальные партии, судя по данным экзит-пола, не набирают необходимые для прохождения 5%.

Сообщается, что 3,9% опрошенных  избирателей проголосовали за партию “За будущее” и за “Украинскую морскую партию Сергея Кивалова”, по 2,2% – за “Всеукраинское объединение “Батьківщина” и “Силу и честь”, 2% – за “Наш край”, 1,1% – за “Победу Пальчевского”.

В рамках исследования опрошен 3 041 респондент на 60 избирательных участках.

Предельная погрешность не превышает 2,5-3%.

По данным гражданской сети “Опора”, на местных выборах выборах в Одесской области проголосовали 35,94% избирателей.

Напомним, что во второй тур выборов мэра Одессы могут пройти Геннадий Труханов и Николай Скорик.

Фото иллюстративное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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