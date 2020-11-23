Второй тур выборов мэров: кто побеждает в 11-ти городах Украины

Американец Джо Байден в политике более 50 лет. Сейчас он стал самым пожилым президентом в истории США (завтра, 20 ноября, ему исполняется 78 лет). Байден трижды пытался занять этот пост. Впервые он баллотировался в 1988 году. Однако из-за обрушившихся на него скандалов политик снял свою кандидатуру. В 2008 году он во второй раз вступил в президентскую гонку, но его обошел Барак Обама. Тогда Байден занял пост вице-президента США, на котором пробыл с 2009-го по 2017 год. И только с третьей попытки в 2020 году он достиг своей цели и победил в выборах.

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