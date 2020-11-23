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Второй тур выборов мэров: кто побеждает в 11-ти городах Украины

Второй тур выборов мэров: кто побеждает в 11-ти городах Украины

В Украине в воскресенье, 22 ноября, состоялось повторное голосование на выборах глав 11-ти городов. 

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По результатам экзит-полов, появились данные о вероятных победителях. В основном, побеждают действующие мэры.

Днепр

  • действующий мэр Борис Филатов – 78,75%;
  • Загид Краснов – 18,25%.

Львов

  • действующий мэр Андрей Садовой – 62,8%;
  • Олег Синютка – 37,2%.

Черкассы

  • действующий мэр Анатолий Бондаренко – 54,25%;
  • Виктор Евпак – 45,75%.

Николаев

  • действующий мэр Александр Сенкевич – 61,6%;
  • Владислав Чайка – 38,4%.

Славянск

  • действующий мэр Вадим Лях – 58,8%;
  • Павел Придворов – 41,2%.

Ровно

  • Виктор Шакирзян – 50,94%;
  • Александр Третьяк – 46,03%.

Полтава

  • Сергей Иващенко – 41,6%;
  • действующий мэр Александр Мамай – 33,1%.

Ужгород

  • действующий мэр Богдан Андреев – 51,4%;
  • Виктор Щадей – 46,19%.

Напомним, в Одессе мэром снова стал Геннадий Труханов

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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