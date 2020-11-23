Второй тур выборов мэров: кто побеждает в 11-ти городах Украины

В Украине в воскресенье, 22 ноября, состоялось повторное голосование на выборах глав 11-ти городов.
По результатам экзит-полов, появились данные о вероятных победителях. В основном, побеждают действующие мэры.
Днепр
- действующий мэр Борис Филатов – 78,75%;
- Загид Краснов – 18,25%.
Львов
- действующий мэр Андрей Садовой – 62,8%;
- Олег Синютка – 37,2%.
Черкассы
- действующий мэр Анатолий Бондаренко – 54,25%;
- Виктор Евпак – 45,75%.
Николаев
- действующий мэр Александр Сенкевич – 61,6%;
- Владислав Чайка – 38,4%.
Славянск
- действующий мэр Вадим Лях – 58,8%;
- Павел Придворов – 41,2%.
Ровно
- Виктор Шакирзян – 50,94%;
- Александр Третьяк – 46,03%.
Полтава
- Сергей Иващенко – 41,6%;
- действующий мэр Александр Мамай – 33,1%.
Ужгород
- действующий мэр Богдан Андреев – 51,4%;
- Виктор Щадей – 46,19%.